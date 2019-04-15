Nevşehir'de rüşvet aldığı iddia edilen memur tutukladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, haklarında mahkemece verilen denetimli serbestlik kararı bulunan kişilere rüşvet karşılığı sağlık raporlarını değiştirdiği iddia edilen memur tutuklandı.
Uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılarak, mahkemece denetimli serbestlik kararı verilen kişilerden rüşvet aldığı öne sürülen F.E hakkında, İlçe Sağlık Merkezindeki sağlık raporlarını değiştirdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulunuldu.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliyi takibe aldı.
F.E, seri numaraları alınmış paraları teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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