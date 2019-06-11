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Nevşehir’de sağanak yağış hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:28 | Son Güncelleme

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti.Nevşehir’de bu akşam saatlerinde yağan yağmur sele neden olurken trafik adeta durma noktasına geldi.

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti.
Nevşehir’de bu akşam saatlerinde yağan yağmur sele neden olurken trafik adeta durma noktasına geldi. Nevşehir’de aniden bastıran yağış sonrasında yollar adeta göle dönerken araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yağan yağmur sonrasında bazı yollarda çökmelerin meydana geldiği görülürken Yeni Sanayi bölgesinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yaptı.
İş yerini su basan esnaflar ise zararlarının olduğunu ifade ederken fırın işletmesi Salih Yıldız yaptığı açıklamada iş yerinde bulunan masaların zarar gördüğünü söyledi. Yıldız, “ İş yerimizde iki dolabımız vardı ikisi de mahvoldu. Masa ve sandalyelerim gitti. Ben bu iş yerini kredi çekerek açtım. Şimdi ben ne yapacağım. Belediye işçileri geç geldi. Erken gelmiş olsalardı bu zararı görmezdim” dedi.

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