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Nevşehir'de sigara içen sürücülere ceza uygulandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polis, otomobillerde 'dumansız araç' uygulaması yaptı.

Nevşehir'de sigara içen sürücülere ceza uygulandı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polis, otomobillerde 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Uygulamada sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dumansız araç' uygulaması yapıldı. Milli İrade Caddesi üzerinde, otomobillere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, sigara içen sürücüler durduruldu. Sürücülerine Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre, 153 lira ceza kesildi.

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Nevşehir'de sigara içen sürücülere ceza uygulandı

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