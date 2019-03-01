Nevşehir'de sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Kale mevkiinde 2'nci derece sit alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alana giden ekipler, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde, 3 gaz maskesi, el feneri ve pense ele geçirildi. '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

