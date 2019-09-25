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Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları “Evlat nöbeti” tutan annelere destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı.Nevşehir’de bulunan sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’da annelerin evlat nöbetlerine destek vermek amacıyla Gülbahçe parkı önünde toplanarak evlat nöbeti tutan annelere destek verdi.

Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları “Evlat nöbeti” tutan annelere destek verdi

Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı.
Nevşehir’de bulunan sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’da annelerin evlat nöbetlerine destek vermek amacıyla Gülbahçe parkı önünde toplanarak evlat nöbeti tutan annelere destek verdi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı basın açıklamasında “Anneler direniyor” sloganları atıldı.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulunan Mine Sayın, Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz dedi. Sayın, “Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. “Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün buradaki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun!’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz” diye konuştu.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mine Sayın’ın konuşmasının ardından ise programa katılanlar “Anneler direniyor” sloganları eşliğinde basın açıklamasına son verdiler. Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş’ta katıldı.

Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları “Evlat nöbeti” tutan annelere destek verdi

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