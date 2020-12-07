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Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 290 kişiye 909 bin TL idari para cezası

07.12.2020 15:27 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 günde 290 kişiye 290 bin 60 bin TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, 1-3 Aralık’ta saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 167 kişiye toplam 521 bin 610 TL, 4 Aralık saat 21.00 ile 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise 123 kişiye toplam 387 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 6 gün içerisinde toplamda 290 kişiye 909 bin 60 TL idari para cezası uygulandı.

Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 günde 290 kişiye 290 bin 60 bin TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, 1-3 Aralık’ta saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 167 kişiye toplam 521 bin 610 TL, 4 Aralık saat 21.00 ile 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise 123 kişiye toplam 387 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.
Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 6 gün içerisinde toplamda 290 kişiye 909 bin 60 TL idari para cezası uygulandı.

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