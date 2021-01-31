HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşehir’de tarım işçileri arasındaki kavgayı jandarma ayırdı

Nevşehir’de tarım işçileri arasındaki kavgayı jandarma ayırdı

31.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde patates depolarında çalışan tarım işçileri arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.Alınan bilgilere göre, Kavak beldesinde bulunan iki farklı depoda çalışan tarım işçilerinin servis araçları yolda giderken aynaları çarpıştı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde patates depolarında çalışan tarım işçileri arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.
Alınan bilgilere göre, Kavak beldesinde bulunan iki farklı depoda çalışan tarım işçilerinin servis araçları yolda giderken aynaları çarpıştı. Daha sonra olay yerinden ayrılan iki araç sürücüsünden biri, yanın aldığı 8 kişi ile çarpıştığı diğer servis aracının patates deposuna giderek burada bulunanlara saldırdı. Yaşananlar depodaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibinin sevk edilmesi ile kavga büyümeden sonlandırıldı. Çıkan kavgada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’un da olay yerinde her iki tarafı sakinleştirmek için uzun süre uğraşması dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Ünlü futbol menajerine gözaltıÜnlü futbol menajerine gözaltı
Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı

Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

İsmail Demir: F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

'Drift' yaptığı anlar sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı

Ünlü futbol menajerine gözaltı

Kendisini birliğine teslim eden ailesi dönüş yolunda öldü!

Yok böyle bir acı!

Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı!

Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı!

Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.