HABER

Nevşehir'de taşımalı eğitime ara

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 00:38 | Son Güncelleme

Nevşehir'de taşımalı eğitime ara

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışının ardından ortaya çıkan olumsuz koşullar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, karne gününde idari izinli sayılacakları bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanmadan dolayı köy, belde ve ilçelerden taşımalı eğitim sistemiyle ilçe ve il merkezine gelen öğrencilerin 18 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacakları belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmanın her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemesi için, il genelinde taşımalı sistemden yararlanan öğrenciler ile yine köy, belde ve ilçelerden il merkezindeki okullarına kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler bir gün idari izinli sayılacaklardır. İdari izinli öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Ekrem İmamoğlu: Bu şehrin 1 Nisan'dan itibaren vefalı bir belediye başkanı olacakEkrem İmamoğlu: Bu şehrin 1 Nisan'dan itibaren vefalı bir belediye başkanı olacak
İşadamı kediyi sopayla dövdü; dehşet anları kameradaİşadamı kediyi sopayla dövdü; dehşet anları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitime kar tatili Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Kan donduran ifadeler! Arka arkaya itiraf etti!

Kan donduran ifadeler! Arka arkaya itiraf etti!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 yaşındaki annesini öldüren 75 yaşındaki Alzheimer hastası gözaltına alındı

Alzheimer hastası, 100 yaşındaki annesini öldürdü

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.