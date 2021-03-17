HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşehir’de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir’de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı

17.03.2021 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı ve çek, senet tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir’de 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı, çek-senet tefeciliği ile ilgili yapılan operasyon çerçevesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 3 adreste 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı ve çek, senet tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir’de 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı, çek-senet tefeciliği ile ilgili yapılan operasyon çerçevesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 3 adreste 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Çanakkale türküsünü kim söyledi?Çanakkale türküsünü kim söyledi?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Çanakkale Zaferi 57. Alay | 57. Alay mesajları, sözleri ve şiirleri

Çanakkale Savaşı 57. Alay

Esenyurt'ta bavul içinde 500 bin liralık uyuşturucu yakalandı

Bavulun içinde bulundu! Piyasa değeri 500 bin lira

Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı? Seyit Onbaşı top mermisini nasıl kaldırdı?

215 kiloluk top mermisini sırtladı

Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir? Çanakkale zaferinin kaçıncı yıldönümü?

Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir?

Seyit Onbaşı kimdir, nerelidir, gerçek ismi nedir? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldü?

Seyit Onbaşı: Yine savaş çıksın, yine kaldırırım

Çanakkale türküsünü kim söyledi? İşte Çanakkale türküsünün sözleri

Çanakkale türküsünü kim söyledi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.