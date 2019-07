Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir” kampanyası başlatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent için "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Nevşehir protokolü, gençler ve çocuklar ile birlikte çevre temizliği yaptı.

Çevre bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek programa Nevşehir protokolünün yanı sıra gönüllü gençler, çocuklar ve vatandaşlar katılarak Kültür Park içerisinde çevre temizliği yaptı. Etkinlik öncesinde kampanyaya katılanlara Nevşehir Belediyesi tarafından tişört, şapka ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Nevşehir’in il oluşunun 65. yıl dönümünde başlattıkları bu kampanya ile gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanılabilir bir şehir bırakmak istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizi her açıdan güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şehrin hangi noktasında bir sorunumuz varsa o sorunu çözmek için birlik ve beraberlik içerisinde bu şehrin sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Şehrimizde temizlik bilincini yaygınlaştırabilmek ve temiz şehir Nevşehir sloganı ile şehrimizin her bir noktasında hem parklarımızda hem sokaklarımızda hem caddelerimizde hülasa şehrin her bir noktasında var olabilecek temizlikle alakalı sorunlara ilgiyi çekebilmek ve bir farkındalık amacıyla böyle bir kampanyayı düzenledik” dedi.