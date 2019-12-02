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Nevşehir'de tırın yakıt deposunda 165 kilogram likit eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Nevşehir'de tırın yakıt deposunda 165 kilogram likit eroin ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 165 kilogram likit eroin ele geçirildi.

Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma ve takip sonrası Nevşehir'de bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada yedek yakıt deposunda 165 kilogram likit eroin bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

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Edirne eroin Nevşehir operasyon TIR

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