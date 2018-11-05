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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Salman'ın (21) kullandığı 50 NB 022 plakalı otomobil, Islah Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, sürücü Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü İbrahim Salman Nevşehir trafik kazası

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