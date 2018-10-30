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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 21:20 | Son Güncelleme

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Saadet A. yönetimindeki 50 FC 392 plakalı otomobil, Nevşehir-Derinkuyu Karayolu'nun Güvercinlik köyü kavşağında, Sinan Y'nin kullandığı 50 AJ 760 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Saadet A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Y. ve beraberindeki Birsel Y, Hiranur Y. ile otomobildeki Abdullah B. kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralılardan Birsel Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Nevşehir trafik kazası

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