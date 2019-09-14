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Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 22:27 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonrasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Gülşehir-Avanos yolunda meydana gelen trafik kazasında 50 SG 662 plakalı minibüs önünde seyreden traktöre arkadan çarptı.

Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonrasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir-Avanos yolunda meydana gelen trafik kazasında 50 SG 662 plakalı minibüs önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken kazada minibüs içerisinde bulunan Ecevit Dölek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan minibüs şoförü Hamis Dölek ve eşine sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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