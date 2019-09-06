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Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, bugün akşam saatlerinde Ürgüp Çatalkaya mevkisinde meydana geldi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Ürgüp Çatalkaya mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 42 ABH 20 plakalı otomobil, Ürgüp istikametine seyreden 38 TU 561 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 38 TU 561 plakalı otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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