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Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

Nevşehir’de iki aracın çarpıştığı ve şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Edinile bilgiye göre, Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 50 ND 390 plakalı otomobil ile V-093-GV plakalı kamyonet çarpıştı.

Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölü

Nevşehir’de iki aracın çarpıştığı ve şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Edinile bilgiye göre, Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 50 ND 390 plakalı otomobil ile V-093-GV plakalı kamyonet çarpıştı. Araçların şarampole yuvarlandığı kazada Fevzi Öz (27), Deniz Öz (41) ve Celin Öz (18) yaralanırken, H.Ali Tutan ve Nevriye Tutan kazada hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölü

Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölü

Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölü

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