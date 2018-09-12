Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda Mustafa A. yönetimindeki 50 FA 093 plakalı kamyon ile Fuat A. idaresindeki 50 NE 098 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Havva Avvuran (58) ve Furkan Özen (8) olay yerinde öldü, henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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