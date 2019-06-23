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Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası

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