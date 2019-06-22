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Nevşehir’de trafik kazası: 30 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Nevşehir’e gelmekte olan 06 BHR 224 plakalı midibüse Acıgöl istikametinden Nevşehir’e gelmekte olan 50 FP 436 plakalı otomobil çarptı.

Nevşehir’de trafik kazası: 30 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Nevşehir’e gelmekte olan 06 BHR 224 plakalı midibüse Acıgöl istikametinden Nevşehir’e gelmekte olan 50 FP 436 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar Nevşehir, Aksaray ve Acıgöl ilçesinde bulunan hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir’de trafik kazası: 30 yaralı

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