HABER

Nevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde yerli turistleri taşıyan midibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Nevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- Yeniden

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde yerli turistleri taşıyan midibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Acıgöl ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kapadokya'ya giden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile Muharrem Akmeşe yönetimindeki 50 FP 436 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, devrildi. Kazada, midibüsteki 27 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Nevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- YenidenNevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- YenidenNevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- YenidenNevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- Yeniden

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıUşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.