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Nevşehir'de turistlerin gözdesi kabak çekirdeği oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de üretimi yapılan ve bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de üretimi yapılan ve bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Nevşehir'de patates ve üzümden sonra gelen ve en önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen turistler, su yerine süt ve tuzun karışımıyla taş fırınlarda kavrulan kabak çekirdeğinden satın aldı. KİLOSU 35 TL Esnaf Yusuf Şahantez (52), tarlada yetişen kabak çekirdeklerini önce güneşin altında serip kuruttuklarını söyleyerek, "Daha sonra süt ve tuzlu karışımlarla taş fırında pişiriyoruz. Kabak çekirdeğinin odun ateşinde taş fırında kavrulması ayrı bir tat katıyor. Kabak çekirdeğini buradan müşterilerimize taze taze satışını yapıyoruz. Turistler tadına ve lezzetine bakarak diğer kabak çekirdeği ile aradaki farkı görüyor. Bu yıl çerezlik kabak çekirdeğinin fiyatını 35 TL olarak belirledik" dedi. Tatil için Adana'dan Kapadokya'ya gelen Çağatay Yılmaz ise, "Kapadokya'ya geldiğimizde turist bölgeleri ziyaret ettikten sonra yemek içme konusunda neler meşhur onu sorduk. Herkes sütlü kabak çekirdeğinin mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Tadına baktım ve çok beğendim. Hem kendim için hem de Adana'daki yakınlarım için aldım" diye konuştu.

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