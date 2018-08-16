Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramada bir miktar uyuşturucu, 4 tabanca, 3 tüfek, 31 mermi, 7 bıçak ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen yaklaşık 10 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
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