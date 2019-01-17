Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu şahısların şehir dışından araçla kente uyuşturucu madde getirecekleri yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Acıgöl ilçesi girişinde durdurulan bir araçta 49 gram plaka esrar, 10 gram eroin, 13 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan elektronik terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan B.Ö, S.M. ve A.A. ile Afgan uyruklu A.K. ve N.G.R. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

