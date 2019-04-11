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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarına yönelik kentteki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabaha karşı 56 polisten oluşan 13 ekibin 4 narkotik köpekle gerçekleştirdiği operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 14 bin 115 lira, ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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