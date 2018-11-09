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Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı. Nevşehir adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 15 kişi hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurulmak ve Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada ise 6,84 gram metamfetamin, 3,2 gram kubar esrar, 2 ectasy hap ele geçirildi. Teknik takip sonucu, bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen Y.A., G.M.C. ve Y.F. da yakalandı. Evlerinde yapılan aramada, 1,32 gram afyon sakızı, 0,68 gram sentetik uyuşturucu (Skunk), 0,29 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan Y.A., G.M.C., ile Y.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 12 zanlı ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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