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Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 10-31 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Aramalarda ise 23.06 gram esrar,1.04 gram eroin, 4.37 gram metamfetamin, 24.69 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçlarından 7 kişi yakalandı. Bu kişilerin üzerinde, araçlarında ya da evlerinde yapılan aramalarda 25.24 gram esrar, 21.43 metamfetamin, 13.50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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