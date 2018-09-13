HABER

Nevşehir'de yanan araçta 2 ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

Jandarma ve polis ekiplerinin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araç içinde 2 kişinin cesedinin bulunmasının ardından emniyet ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

İş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un, Nevşehir-Aksaray karayolunda bir sitedeki bağ evinden kaçırıldıkları yönünde emniyete ihbarda bulunulmasının ardından, Akkoç'a ait aracın Ağıllı köyü kırsalında yanmış bulunması ve içindeki cesetlerin de çifte ait olduğunun belirlenmesi sonrası başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Kurumuna götürülen cesetlerin incelenmesinin bugün tamamlanması bekleniyor. Akkoç çiftinin yakınlarından alınan DNA örnekleri de karşılaştırılacak.

Otopside, her iki cesette de darp izlerine rastlandığı ayrıca çok sayıda gayrimenkulü bulunan, çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten Akkoç'un ticari ilişkilerinin de incelendiğini öğrenildi.

Nevşehir Ağıllı köyünde dün hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban tarafından bulunan yanmış araç, jandarmaya haber verilmesinin ardından incelenmişti. Aracın ve içindeki cesetlerin, kentin tanınmış iş adamlarından Mustafa Şahin Akkoç ve eşine ait olduğu belirlenmişti.

Savcının incelemesinin ardından yanan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmış, cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...
Avşa Adası'nda sokaklar göle döndüAvşa Adası'nda sokaklar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağıllı köyü Nevşehir yanan araç

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.