Nevşehir'de yarım asırlık çiftler onurlandırılıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftler, "Aile olmak zor değil" projesi kapsamında ödüllendiriliyor.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, yaşlı çiftlere evlerinde ziyarette bulunarak hem tebriklerini iletiyor hem de kendileri için özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim ediyor.

Evliliklerinde yarım asrı geride bırakan Münevver ve Halil Zedelenmez çiftini, eşi Derya Seçen ile ziyaret eden Başkan Seçen, çiftin kısa hayat hikayesi ve eski fotoğraflarının yer aldığı kitapçıkla birlikte, içinde Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu armağan kutusunu hediye etti.

Proje ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Seçen, kentte bu kapsamda 19 aileyi ziyaret edeceklerini söyledi.

İlk ziyaretlerini Zedelenmez çiftine yaptıklarını belirten Zedelenmez, "1968 yılından beri evliliklerini sürdürüyorlar. Hem onurlandırmak hem sohbet etmek için burada bulunuyoruz. Bugünlerini anma adına şehrin belediye başkanı olarak eşimle birlikte ziyaret ediyor ve daha önce arkadaşlarımızın kendileri ile röportaj yapıp oluşturdukları kitapçıkları ve hediyelerimizi 50'nci yıl anısına armağan ediyoruz." dedi.