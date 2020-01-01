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  4. Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği Beste bebek oldu

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği Beste bebek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:17 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk bebeği 00.02’de Nevşehir’de dünyaya gelen Beste bebek oldu.

Yeni yılın ilk bebeği 00.02’de Nevşehir’de dünyaya gelen Beste bebek oldu. 2020 yılının ilk bebeğine sahip olan İlkay-Soner Karataş çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.
Nevşehir Kapadokya Hastanesinde saat 00.02’de Beste bebek 3 buçuk kg ağırlığında ve 50 cm boyunda dünyaya geldi. 2020 yılının ilk bebeğine sahip olarak İlkay-Soner Karataş çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çiftçi ilk tebrik edenler hastane çalışanları ve yakınları oldu. Beste bebeği dünyaya getiren Op.Dr. Ramazan Güngör, “ Şuan çok mutluyuz. Saat 00.02’de Beste bebek dünyaya geldi. Annenin genel durumu iyi. Beste bebeğin durumu da iyi. Yaklaşık 3 buçuk kilogram doğdu ve 50 cm boyu var. Anne ve bebekte gayet sağlıklı” dedi.
Anne İlkay Karataş ise açıklamasında, “Mutluyum. Bizim için özel bir olduğu için. Kızımın adını Beste koyduk. Üçüncü çocuğum oldu. Allah herkese böyle bir duyguyu nasip etsin” diye konuştu.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde Bomba İmha Uzmanı olarak görev yapan baba Soner Karataş’ta açıklamasında, “ Vatana millete hayırlı bir evlat olur. Bizlere de hayırlı bir evlat olur inşallah. Mutluyuz. 2020’nin ilk bebeği Beste’miz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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