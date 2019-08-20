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Nevşehir'deki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

Acıgöl ilçesinde dün 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır şoförü cezaevine gönderildi.

Meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Ferhat Karaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Karaman, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok idaresindeki 50 ZB 455 plakalı minibüsün, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda Ferhat Karaman yönetimindeki 50 AG 452 plakalı tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Karaman Nevşehir trafik kazası

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