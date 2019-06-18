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Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde girişimci Murat Avcı (38), 50 bin metrekarelik alanda yılda yetiştirdiği 100 tona yakın çileğin büyük bölümünü Arap ülkelerine ihraç ediyor.

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde girişimci Murat Avcı (38), 50 bin metrekarelik alanda yılda yetiştirdiği 100 tona yakın çileğin büyük bölümünü Arap ülkelerine ihraç ediyor. İlçede yaşayan evli ve 1 çocuk babası Murat Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak 50 bin metrekarelik alanda çilek üretimine başladı. Yılda yaklaşık 100 tona yakın çilek üreten Avcı, iç piyasanın yanında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere de ürün göndermeye başladı. Yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlayan Avcı, gelen talepleri karşılamakta zorlanınca 100 bin metrekarelik bir alanı daha almak için çalışma başlattı. 'YILLIK 300 TONA YÜKSELTMEYİ PLANLIYORUM' Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak çilek üretimine başladığını söyledi. Önce Türkiye'nin farklı noktalarına, daha sonra ise Arap ülkelerine çilek ihracı yaptığını söyleyen Avcı, "Yılda 100 tona yakın çilek üretimimiz var. Ancak gelen talepleri karşılamakta oldukça zorlanıyorum. Çilek üretim tarlasında 30 kişi gündelikçi işçi olarak çalıyor. Bu yıl sonuna kadar 100 bin metrekarelik bir alanı daha çilek üretimine açarak üretimimizi yıllık 300 ton civarına yükseltmeyi planlıyorum. Elbette yeni oluşturulacak çilek üretim alanımızla birlikte çalışan eleman sayısını da artıracağız" dedi. 'İLÇEMİZDE ÇİLEK ÜRETİMİ HİSSEDİLİR ORANDA ARTTI' Avcı, çilek üretiminde zor dönemler geçirdiğini ancak yaptığı işe inandığını belirtti. Çilek üretiminin oldukça zor olduğunu kaydeden Avcı, "Tarım ürünlerimizin geliştirilmesi yönünde Derinkuyu ilçemizin de bu alanda bir model ilçe olacağına yürekten inanıyorum. Geçmişte Türkiye'nin patates ambarı olarak da bilenen ilçemizde artık yeşil fasulye de oldukça yoğun bir şekilde üretiliyor. Bizim ortaya koyduğumuz bu çalışma ile ilçemizde çilek üretimi hissedilir oranda arttı. İmkânlar ölçüsünde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi yönünde bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

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