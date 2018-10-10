HABER

Nevşehir'e 5 yıldızlı yeni otel

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

DÜNYA genelinde, 65 ülkede 400'ü aşkın tesisle turizm alanında hizmet veren otel grubunca Türkiye'deki 8'inci 5 yıldızlı otel, Nevşehir'de açıldı.  Nevşehir'in Camii Cedid Mahallesi'nde hizmete alınan 5 yıldızlı otelin açılış törenine Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Nevşehir'e 5 yıldızlı yeni otel

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - DÜNYA genelinde, 65 ülkede 400'ü aşkın tesisle turizm alanında hizmet veren otel grubunca Türkiye'deki 8'inci 5 yıldızlı otel, Nevşehir'de açıldı.
Nevşehir'in Camii Cedid Mahallesi'nde hizmete alınan 5 yıldızlı otelin açılış törenine
Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit ile turizm sektörünün temsilcileri ve otelin yöneticileri katıldı. Otelin balo salonunda kokteyl verilmesi ile başlanan açılış töreninde konuşan Vali Aktaş, hizmete kazandırılan otelin, bölgedeki turizme kalite katacağını ve önemli katma değer sağlayacağını söyledi.
Otelin genel müdürü Adnan Devrim de 400 yataklı otellerinin, bölge turizmine farklı bakış açısı kazandıracağına inandığını dile getirdi.
Vali Aktaş, Başkan Seçen ve diğer konuklar, konuşmaların ardından otelin 13'üncü katından Nevşehir'i kuşbakışı izledi. Otelin diğer hizmet birimleri de gezildikten sonra açılış kurdelesi kesildi.

FOTOĞRAFLI

Nevşehir'e 5 yıldızlı yeni otelNevşehir'e 5 yıldızlı yeni otelNevşehir'e 5 yıldızlı yeni otel

PARTNERTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyorTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyor
Cami girişine bağış için çelik para kasası konuldu (2)Cami girişine bağış için çelik para kasası konuldu (2)
Üstündağ'dan Tuna'ya ziyaretÜstündağ'dan Tuna'ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.