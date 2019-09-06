HABER

Nevşehir'e Makedonyalı damat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

NEVŞEHİRLİ Ayşegül Er (32), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da okurken tanıştığı Makedonyalı Mustafa Saliov (33) Kapadokya'da evlendi.

Nevşehir'e Makedonyalı damat

Orçin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİRLİ Ayşegül Er (32), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da okurken tanıştığı Makedonyalı Mustafa Saliov (33) Kapadokya'da evlendi. Çift düğün öncesi peribacaları ve sıcak hava balonları önünde fotoğraf çektirdi.
İngilizce öğretmeni Ayşegül Er ile Dış Ticaret Uzmanı Makedonyalı Mustafa Saliov, 3 yıl önce Saraybosna'da üniversite eğitimi aldıkları sırada tanıştı. Sevgili olan çift, evlenmeye karar verdi. Çiftin düğünleri Ayşegül Er'in memleketi olan Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapıldı. Çift düğün öncesi ilk olarak peribacaları ve sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirdi. Ardından düğünün yapılacağı salona geçen çiftin nikahları kıyıldı.
Ayşegül Er Saliov, mutlu olduğunu belirterek, "Mustafa ile Saraybosna'da üniversite okurken tanıştık ve birbirimizi sevdik. Kendisiyle evlenmeye karar verdik. Kapadokya'da da güzel bir düğünümüz oldu" dedi. Çift, evlilik sonrası yaşamlarını Kayseri'de sürdüreceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Nevşehir'e Makedonyalı damatNevşehir'e Makedonyalı damatNevşehir'e Makedonyalı damatNevşehir'e Makedonyalı damat

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”
Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntüOtizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Mersin'de acı olay... Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

İstanbul Valiliği'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul'da yeni dönem için güvenlik önlemleri alındı

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.