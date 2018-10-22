Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki

Gazeteci Nevşin Mengü’nün tepkisi, evinin önünde suikast sonucunda öldürülen tarihçi yazar Necib Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu’nun tweetine gelen bir cevap sonrasında gerçekleşti.
Tartışma, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun, Twitter adresinden, “Günaydın mutlu hafta sonlarıııııı yine ülkemde mükemmel bir güne uyandım, şöyle bir soru sordum kendime; kadın değil miyim la ben? Hayır çünkü acayip iyi araba kullanırım, park edemeyeceğim yer yoktur. Gözüm cetvel gibidir, hacim de hesaplarım gözümle hem de sevgiler” yazmasıyla başladı.
Bu tweete bir sosyal medya kullanıcısı “Nedir bu kadınlardaki 'ben herşeyi beceririm evelallah, erkekten farkım yok' kompleksi?.. @SinanCanan hocamızın kadın-erkek yaradılış farklarıyla ilgili ne anlattığını derinine anlamadan kavramadan, bilim ve fıtratı algılayamayan klasik ezik kadın psikolojisi yine dellendi!” ifadeleriyle yanıt verdi.
Bu yanıta ise Hablemitoğlu, “Ezik mi? terbiyesiz ve hadsiz olmak da fıtrattan tabii yapacak bir şey yok. Hele hele toplumsal olguları, bilimi risalelerden ve #fetö sempatizanlarından kavramaya çalışınca çok normal... Öperim Elvanım seni...” diyerek karşılık verdi.
Hablemitoğlu’na başka bir takipçisinden ise “Gelmiş geçmiş Dünya da bir tane kadın mucit gösterin siz haklısınız diyeyim Şengül hanım” yanıtı geldi.
Paylaşımdan sonra ise devreye Nevşin Mengü girdi. Mengü, bu ifadelere önce “Kendi bilmiyor diye yok sanıyor” diye yazdı. Sonra bir paylaşım daha yapan Mengü, “Adam bilim pipiyle yapılır sanıyor herhalde” diye yazınca yüzlerce retweet aldı.
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