Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Gazeteci Nevşin Mengü A Haber tarafından ortaya atılan iddiaya söylecek söz bulamadı.
Rahip Brunson'ın bırakılmasının ardından görüşlerini Twitter hesabından paylaşan Nevşin Mengü, "Brunson’ı en başında, ne idüğü belirsiz gizli tanık denen birilerinin yanlış yalan ifadeleriyle yargılamaya başlamışlardı" diye yazdı.
Bir takipçisinin yorumuna da sert yanıt veren Mengü, "Senin bahsetiğin küresel diplomasi alışverişi! (Herhalde ajan takasını kastediyor) böyle acemice ele yüze bulaştırarak yapılmaz. Devletin d’sini bilmeyen diplomasinin d’sine kafası basmayan kardeşim" diye yazdı.
Mengü'nün konu hakkında attığı son tweet ise yüzlerce retweet aldı.
A Haber'in "15 Temmuz başarılı olsaydı Papaz Brunson CIA Başkanı olacaktı" iddiasına söyleyecek söz bulamayan Mengü hislerini emojilerle anlattı.
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