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Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından görüşlerini Twitter hesabından paylaşan Nevşin Mengü, "Brunson’ı en başında, ne idüğü belirsiz gizli tanık denen birilerinin yanlış yalan ifadeleriyle yargılamaya başlamışlardı" diye yazdı. Mengü, A Haber'in "15 Temmuz başarılı olsaydı Papaz Brunson CIA Başkanı olacaktı" iddiası için ise adeta söyleyecek söz bulamadı

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Gazeteci Nevşin Mengü A Haber tarafından ortaya atılan iddiaya söylecek söz bulamadı.

Rahip Brunson'ın bırakılmasının ardından görüşlerini Twitter hesabından paylaşan Nevşin Mengü, "Brunson’ı en başında, ne idüğü belirsiz gizli tanık denen birilerinin yanlış yalan ifadeleriyle yargılamaya başlamışlardı" diye yazdı.

Bir takipçisinin yorumuna da sert yanıt veren Mengü, "Senin bahsetiğin küresel diplomasi alışverişi! (Herhalde ajan takasını kastediyor) böyle acemice ele yüze bulaştırarak yapılmaz. Devletin d’sini bilmeyen diplomasinin d’sine kafası basmayan kardeşim" diye yazdı.

Mengü'nün konu hakkında attığı son tweet ise yüzlerce retweet aldı.

A Haber'in "15 Temmuz başarılı olsaydı Papaz Brunson CIA Başkanı olacaktı" iddiasına söyleyecek söz bulamayan Mengü hislerini emojilerle anlattı.

nnn

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Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü rahip craig brunson a haber ABD

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
OLUR OLUR A HABERE GÖRE CIA BAŞKANIDA OLUR, AMERİKA BAŞKANIDA OLUR,REİS KİME DÜŞMANSA ONA DÜŞMAN ,REİS KİME DOSTSA ONA DOST OLUR.OLUR KARDEŞİM OLUR.ONLAR BUNU SÖYLER KAHRAMAN OLUR,ELEŞTİRENLER HAİN OLUR.OLUR GÜZEL KARDEŞİM OLUR.
Aynı durumunda binlerce masum insan var. onları nereye koyacaksınız...
Homeland gibi vay anasını. O değilse yarımı rahipsever çıktık iyimi. Baba oğul ve kutsal nevin adına.
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