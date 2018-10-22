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Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

Gazeteci Nevşin Mengü, suikast sonucunda öldürülen tarihçi yazar Necib Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen yoruma öyle bir cümle ile tepki verdi ki sosyal medya resmen sallandı.

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyada gösterdiği ilginç tepkilere bir yenisini daha ekledi.

Mengü’nün tepkisi, evinin önünde suikast sonucunda öldürülen tarihçi yazar Necib Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu’nun tweetine gelen bir cevap sonrasında gerçekleşti.

Tartışma, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun, Twitter adresinden, “Günaydın mutlu hafta sonlarıııııı yine ülkemde mükemmel bir güne uyandım, şöyle bir soru sordum kendime; kadın değil miyim la ben? Hayır çünkü acayip iyi araba kullanırım, park edemeyeceğim yer yoktur. Gözüm cetvel gibidir, hacim de hesaplarım gözümle hem de sevgiler” yazmasıyla başladı.

Bu tweete “Elvan Albayrak” ismindeki bir Twitter hesabından, “Nedir bu kadınlardaki 'ben herşeyi beceririm evelallah, erkekten farkım yok' kompleksi?.. @SinanCanan hocamızın kadın-erkek yaradılış farklarıyla ilgili ne anlattığını derinine anlamadan kavramadan, bilim ve fıtratı algılayamayan klasik ezik kadın psikolojisi yine dellendi!” ifadeleriyle bir yanıt verildi.

Bu yanıta ise Hablemitoğlu, “Ezik mi? terbiyesiz ve hadsiz olmak da fıtrattan tabii yapacak bir şey yok. Hele hele toplumsal olguları, bilimi risalelerden ve #fetö sempatizanlarından kavramaya çalışınca çok normal... Öperim Elvanım seni...” diyerek karşılık verdi.

Hablemitoğlu’na başka bir takipçisinden ise “Gelmiş geçmiş Dünya da bir tane kadın mucit gösterin siz haklısınız diyeyim Şengül hanım” yanıtı geldi.

Paylaşımdan sonra ise devreye Nevşin Mengü girdi. Mengü, bu ifadelere önce “Kendi bilmiyor diye yok sanıyor” diye yazdı. Sonra bir paylaşım daha yapan Mengü, “Adam bilim pipiyle yapılır sanıyor herhalde” diye yazınca binlerce retweet aldı.

İşte sırasıyla o paylaşımlar:

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Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü Twitter sosyal medya Şengül Hablemitoğlu necib hablemitoğlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çok komik bir başlık mengü kimkı sallayacak mynt saçmalama lütfen
aklı fikri orada naapsın kadıncaaz
digerleri gibi uydurmasyon değil enazindan
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