Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyada gösterdiği ilginç tepkilere bir yenisini daha ekledi.

Mengü’nün tepkisi, evinin önünde suikast sonucunda öldürülen tarihçi yazar Necib Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu’nun tweetine gelen bir cevap sonrasında gerçekleşti.

Tartışma, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun, Twitter adresinden, “Günaydın mutlu hafta sonlarıııııı yine ülkemde mükemmel bir güne uyandım, şöyle bir soru sordum kendime; kadın değil miyim la ben? Hayır çünkü acayip iyi araba kullanırım, park edemeyeceğim yer yoktur. Gözüm cetvel gibidir, hacim de hesaplarım gözümle hem de sevgiler” yazmasıyla başladı.

Bu tweete “Elvan Albayrak” ismindeki bir Twitter hesabından, “Nedir bu kadınlardaki 'ben herşeyi beceririm evelallah, erkekten farkım yok' kompleksi?.. @SinanCanan hocamızın kadın-erkek yaradılış farklarıyla ilgili ne anlattığını derinine anlamadan kavramadan, bilim ve fıtratı algılayamayan klasik ezik kadın psikolojisi yine dellendi!” ifadeleriyle bir yanıt verildi.

Bu yanıta ise Hablemitoğlu, “Ezik mi? terbiyesiz ve hadsiz olmak da fıtrattan tabii yapacak bir şey yok. Hele hele toplumsal olguları, bilimi risalelerden ve #fetö sempatizanlarından kavramaya çalışınca çok normal... Öperim Elvanım seni...” diyerek karşılık verdi.