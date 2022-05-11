HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli?

Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli?

11.05.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'nün hayatıyla alakalı detaylar araştırılıyor. Nevşin Mengü Bilkent Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinde eğitim aldı. Peki Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli? Nevşin Mengü politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır. İşte detaylar...

Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli?

Nevşin Mengü televizyonculuğa 2005 yılında program sunarak başladı. Yıllar içerisinde birçok projede yer alan Mengü, son zamanlarda gündemi değerlendiriyor. Peki Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli?

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

2 Mayıs 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nevşin Mengü 40 yaşındadır. Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" alanında aldı.
Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli?

Haber programı sunucusu Nevşin Mengü, yıllar içerisinde birçok projede yer aldı. Çalışmalarına halen devam eden Mengü, YouTube kanalında gündemi değerlendirdiği içerikleri paylaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!
Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değiştiBakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti
Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak!

Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak!

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'göçmen' yanıtı: Biz bunu yıllardır söylüyoruz

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'göçmen' yanıtı: Biz bunu yıllardır söylüyoruz

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

İlginizi Çekebilir

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.