Nevşin Mengü televizyonculuğa 2005 yılında program sunarak başladı. Yıllar içerisinde birçok projede yer alan Mengü, son zamanlarda gündemi değerlendiriyor. Peki Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

2 Mayıs 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nevşin Mengü 40 yaşındadır. Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" alanında aldı.



Haber programı sunucusu Nevşin Mengü, yıllar içerisinde birçok projede yer aldı. Çalışmalarına halen devam eden Mengü, YouTube kanalında gündemi değerlendirdiği içerikleri paylaşıyor.

