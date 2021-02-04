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  4. Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu

Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu

04.02.2021 07:48 | Son Güncelleme:
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Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu

En son Olay TV’de ana haber bülteni spikerliği yapan gazeteci Nevşin Mengü’nün kanal kapandıktan sonraki yeni adresi belli oldu.

Daha önce çalıştığı DW Türkçe’de programlarına yeniden başlayan Mengü’nün katılımı, kurum tarafından da duyuruldu.

“Nevşin Mengü yeni bir programla tekrar DW Türkçe'de!” denilen açıklamada, “İlk canlı yayının konukları Boğaziçili Müslüman Öğrenciler Grubu'ndan Sevranur Çoban ve gazeteci Murat Yetkin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nevşin Mengü’nün Axel Springer firmasının WEB sitesinin başına geçeceği de iddia edildi.

Axel Springer, 30'un üzerindeki ülkede 150'den fazla gazete ve dergiye sahip Avrupa'daki en büyük basım şirketlerinden biri olmasıyla biliniyor. Şirket 10.000'in üzerinde çalışana sahipken, yıllık karı da 1 milyar Euro olarak açıklanmıştı.

mengu

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