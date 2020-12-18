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Nevşin Mengü Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na tepkisiyle gündemde! 'Hocanın görevi seks hayatını takip etmek mi?'

18.12.2020 09:09 | Son Güncelleme:
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Prof. Ebubekir Sofuoğlu sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Spiker Nevşin Mengü haber sunarken bu konuyu atlamadı ve Sofuoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Olay TV ana haber sunucusu Nevşin Mengü, Prof. Ebubekir Sofuoğlu'nun söylediği 'üniversiteler neredeyse fuhuş evleri' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Nevşin Mengü "Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar, devletin ve hocanın görevi öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Başka işiniz yok mu? Bu adamın öğrencisiyseniz zaten gitmeyin, bu kafalardan öğrenecek bir şey yok" dedi.

Mengü, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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'HOCANIN GÖREVİ SEKS HAYATINI TAKİP ETMEK Mİ?'

"Sofuoğlu'nun Twitter'da bir paylaşım yaptığını anımsatan Mengü, "Haksız yere suçlanıyorum. Ben üniversite demedim, apartlar dedim' diyor. Velev ki apartlar olsun Sayın Sofuoğlu; kime ne, nerde, kiminle kimin seks yaptığından…

"Yani, siz bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar… Devletin görevi, hocanın görevi, öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? 'Öğrenciler derse katılmıyorlar' diyor, bu beyefendinin öğrencisiyseniz gitmeyin çocuklar zaten o derslere, öğreneceğiniz bir şey yok bu kafalardan.

Yale Üniversitesi bedava Youtube'a videoları koymuş derslerini yayınlıyor. Altyazıyla açın, izleyin bunun dersine katılıp, bundan öğrenecek bir şey yok. Beyefendi bir önceki yüzyıla ait. Gitsin bir önceki yüzyılda yaşasın."

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Dogru soyleyeni dokuz köyden kovarlar. Sofuoglu doğruyu söylüyor aksini inkar etmek acizlerin işidir. Hepsi değil ama çoğunluğu Sofuoglunun dediği gibi Ve adam doğruyu bazılarının yüzüne vurunca işte böyle acısı kimden çıkıyor belli oluyor.
aynen oyle ozellikle konyada bosna denen yere bi gidilsin gayrimesru aldirilan cocuk sayisini tahmin bile edemezsiniz. universite ortamlari genc kizlarimiz icin batakhane durumunda fakir ve korunakli hayatinda cikip erkek arkadasin ev ortamina girip herseyini kaybedip kölesi oluyor
Helal sana Nevşin Mengü
ahlak olsa bunları söylemez sex yuvası dendiğinde veya sex evi herkes için normal olmuş zina ki millet bu düşüncede artık geçmiş olsun 6-7 yıla kadar aile kavramı da biter

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