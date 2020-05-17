Nevşin Mengü tecavüz çağrıları ve ölüm tehditleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Gazeteci Nevşin Mengü bir süredir sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden, ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Mengü'nün avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medyada Sözcü Gazetesi'ndeki "Nevşin Mengü suç duyurusunda bulundu: ‘Trollere’ örgüt davası! " başlıklı haberi paylaştı.

NEVŞİN MENGÜ: TABİİ Kİ KORKUYORUM

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Özlem Gürses ile 20. Saat programına konuk olan gazeteci Mengü, hakkında yapılan tecavüz çağrıları ve ölüm tehditleriyle ilgili korktuğunu belirterek başına gelecek her türlü olumsuz durumdan yetkililerin suçlu olacağını belirtmişti.

Mengü, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

Ben hakaretler de dahil çoğunu ifade özgürlüğü olarak görüyorum. Ben, bana gelen hakaretlere dava açmıyorum. Ancak burada sistematik bir tecavüze teşvik çağrısı söz konusu. Hiç korkmuyorum falan da demeyeceğim çünkü tabii ki korkuyorum.

İnsan ya askerse ya polisse ya eşkiyaysa silahı olur. Ben eşkiya değilim, benim silahım yok. O işte 50 tane vururum diyenler bizi hedef gösteriyorlar. Tecavüz çağrıcıları karşısında yapabileceğim bir şey. Benim başıma bir şey gelirse bunun müsebbibi de Türkiye Cumhuriyeti devletidir.



