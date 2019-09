NEVÜ Rektörü Bağlı, “81 ilden öğrenci alan tek üniversiteyiz”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Türkiye’nin 81 ilinden tercih edilen tek üniversite olduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir’de görev yapan yerel ve ulusal haber ajans temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Rektör Bağlı burada yaptığı açıklamada Türkiye’nin 81 ilinden tercih edilen tek üniversite oldukları için son derece mutlu olduklarını ifade etti. Bağlı, “Üniversitemiz her sene 5 bin civarında tercih ediliyor ve 3 bin 5 öğrenciyi mezun veriyor. Yaklaşık olarak 22 bin 200 öğrencimiz var. En fazla tercih edilen üniversiteler arasında birinci sırada yer alıyoruz. Daha sonra ise Kayseri ve diğer iller var. Bir de gurur verici hoşumuza giden bir olay var. Türkiye’nin her ilinden öğrenci alan belki de tek üniversiteyiz. Yani 81 ilin tamamından öğrencilerin tercih ettiği bir üniversiteyiz. Bu bizim için önemli. Biz Türkiye’nin her coğrafyasından gelen tüm öğrencilere hakikaten hizmet ve eğitim vermek için gayret gösteriyoruz. Üniversitemizde hali hazırda 8 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 4 araştırma enstitüsü mevcuttur” dedi.