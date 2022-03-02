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Nevzat Aydın kimdir? Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Evli mi, eşi kim?

02.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın gündem oldu. Geçtiğimiz yıl görevinden istifa eden iş insanın hayatı ve biyografisi internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Nevzat Aydın kimdir? Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Evli mi, eşi kim? İşte detaylar...

Nevzat Aydın kimdir? Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Evli mi, eşi kim?

Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın bugün internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Vatandaşlar, 21 sene çalıştığı görevinden ayrılan ve hakkındaki iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aydın'ı merak etti. Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Nevzat Aydın'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

Yemek Sepeti eski CEO'su Nevzat Aydın kimdir?

NEVZAT AYDIN KİMNDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın, 1976'da İstanbul'da doğdu.

Öğretmen bir anne ile noter bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Nevzat Aydın, üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği alanında almaya karar verdi. Bu amaçla girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden 1999 yılında mezun oldu.Mezuniyetinin ardından Aydın, becerilerini geliştirebilmek adına yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Silikon Vadisi'nde yer alan University of San Francisco'da MBA eğitimi almaya başladı. Fakat master eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye geri döndü.

Nevzat Aydın, Amerika'daki günlerinde, etkisi giderek artan e-ticaret hakkındaki gelişmeleri sıkı bir şekilde gözlemledi. E-ticaretin gelecekte insanların hayatında önemli bir yer kaplayacağını anlayan Aydın, 2000 yılında Türkiye'ye döndüğünde Yemeksepeti fikrini hayata geçirdi.

Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, geçen yılın Kasım ayında görevinden istifa etti.

Yemek Sepeti eski CEO'su Nevzat Aydın kimdir?

YEMEKSEPETİ ESKİ CEO'SU NEVZAT AYDIN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

46 yaşındaki İstanbullu iş insanı Nevzat Aydın meslek hayatı boyunca bugüne kadar çok sayıda ödül almıştır.

Yemek Sepeti eski CEO'su Nevzat Aydın kimdir?

NEVZAT AYDIN MESLEĞİ NEDİR?

Nevzat Aydın iş insanı ve yatırımcıdır. Nevzat Aydın 2016 yılına dek toplamda 25 start-up’a yatırım yapmıştır. Toplam yatırımlarının değeri 6 milyon doları bulduğu biliniyor.

NEVZAT AYDIN EVLİ Mİ?

2011-2017 yılları arasında Melis Pekand ile evli olan Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Zeynep Zenel ile evlenmiştir.

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