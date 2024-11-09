Nevzat Bahtiyar için iki ihtimal var! Her şey tek bir yanıta bağlı: "Ceza sorumluluğu buna göre değişir"

Narin'i kimin, neden öldürdüğü hala gizemini koruyor. Ağabey Enes Güran, muhtarlıktan uzaklaştırılan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın müşterek failler olarak yargılandığı davada iki duruşma görüldü ancak deyim yerindeyse mahkemede 'üç maymun' oynanıyor.

"ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ NOKTA"

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulunduktan sonra kamera görüntülerinde arabasıyla dereye gittiği tespit edilip gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar cesedi dereye kendi bıraktığını söylemiş, cansız bedeni amca Salim Güran'dan aldığını öne sürmüştü. Cinayette kimin ne kadar parmağı oldu henüz çözülemedi. Avukat Rezan Epözdemir, "Çok önemli üç noktayı vurgulamak istiyorum" diyerek sosyal medyadan cinayetle ilgili gözlem ve değerlendirmelerini şöyle paylaştı:

"NARİN ANİ BİR KARARLA VE PANİK HAVASIYLA KATLEDİLMİŞ"

1) Bu bir tepki cinayetidir, planlı değildir. Çünkü; Narinin cesedi son derece amatörce yok edilmeye çalışılıyor, Nevzat evden çuval alıyor, küçük narinin cansız bedeni nehir kenarına bırakılıyor. Yani cesedin yok edilmeye çalışılması süreci son derece amatörce ve planlı olmayan bir şekilde yürüyor. Dolayısıyla bu Narin'in görmemesi ve bilmemesi gereken bir şeye tanık olması hasebiyle ani bir kararla ve panik havasıyla katledildiğini gösteriyor.

"CİNAYET SEBEBİ TOPLUM TARAFINDAN HOŞ KARŞILANMAYACAK VE GAYRİ AHLAKİ BİR DURUM"

2) İddianamede 4 müşterek fail var ama cinayetin sebebi belli değil. Güran ailesi mensupları ise ağız birliği etmişcesine zaman zaman çelişkili de olsa cinayetin sebebini ve faili gizlemeye çalışıyor. Bu da, cinayet sebebinin sosyolojik olarak toplum tarafından hoş karşılanmayacak ve gayri ahlaki bir duruma işaret ettiğini gösteriyor. Bu Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde zikrettiği Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi olabileceği gibi ( ki bu durumda fail kuvvetle muhtemel Salim Güran'dır) Enes Güranın aile üyesi bir hemcinsiyle bir ilişkisi de olabilir. ( Bu durumda Enes Güranın başladığı eyleme Salim Güran devam etmiş olabilir, bu ihtimalde Salim ve Enes Güran müşterek fail oabilir. ) Gizli tanık ifadesinin Başsavcılık tarafından mahkemeye sunulması ve diğer delillerle desteklenmesi halinde bu da net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama ailenin cinayet sebebi ve failleri ısrarla gizlemeye çalışmasının altında bu sosyolojik baskı ve gerekçe yatıyor.

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZA SORUMLULUĞUNDA İKİ İHTİMAL

3) Nevzat Bahtiyar'ın ise cinayete ilişkin bir sebebi ve motivasyonu yok gibi. Böyle bir şey olsaydı Güran ailesi tarafından bu sebep ortaya konulurdu. Nevzat Bahtiyar, cesedi ortadan kaldıran fail gibi görünüyor. (Bu durumda ceset ortadan kaldırıldığında küçük Narin yaşıyorsa, cinayetin müşterek faili olur, yaşamıyorsa suç delillerini gizleyen ve yok eden olur. Ceza sorumluluğu bu iki ihtimale göre değişir.)

Epözdemir paylaşımını "Son tahlilde; bunlar benim meslek hayatımda kamuoyunun da takip ettiği birçok benzer dosyadan tecrübe ettiğim, bir hukukçu olarak kişisel görüş ve değerlendirmelerim. Fail, fiil, sebep ve delilleri ortaya koyacak olan ise Mahkeme..." ifadeleriyle sonlandırdı.