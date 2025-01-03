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Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edildi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.01.2025 15:23
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Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında karar geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış hapis cezası verilirken itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi.

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edildi!

Türkiye'yi yasa boğan olay olayda Narin Güran'ın cansız bedenine 19 günlük arama sonucu ulaşılmıştı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleşen olay sonrası başlatılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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İTİRAFÇI BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ

Narin Güran cinayeti davasında 4 yıl 6 ay ceza alan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi.

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Nevzat Bahtiyar
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