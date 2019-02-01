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Nevzat Çevik geleceğin müzelerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde bulunan Edebiyat Müzesi, çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.Edebiyat Müzesi’nde son olarak Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Nevzat Çevik geleceğin müzelerini anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde bulunan Edebiyat Müzesi, çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.
Edebiyat Müzesi’nde son olarak Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik’in konuşmacı olarak katıldığı ’Müze ve Masallar’ söyleşisi gerçekleştirildi. Bursalılar’ın yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Prof. Dr. Çevik, geleneksel değerlerin yeni müzecilik anlayışı içinde nasıl yer alacağını paylaştı. Çevik, "Dünyada yükselen modern müzecilik trendiyle birlikte geleceğin müzecilik anlayışında geleneksel değerlerin de yer alması gerekiyor. Bu konuda akıllı müze kavramını Simurg masalının felsefesi içinde değerlendirerek, çok konuşulan masalla, az konuşulan müze meselelerini katılımcılarla paylaşıyorum. Açtığı müzelerle bunu somutlaştıran Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum" dedi.

Nevzat Çevik geleceğin müzelerini anlattı

Nevzat Çevik geleceğin müzelerini anlattı

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