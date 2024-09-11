Nevzat'ın Narin'i gömmesine yardım eden arabadaki üçüncü kişi kim? Didem Arslan'ın muhabiri açıkladı

Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürüyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından, konuyu başından beri takip eden Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat ile görüştü.

Vedat Bahtiyar, kardeşi Nevzat'ın Salim Güran'ın kendisine 15.30-15.45 saatleri arası Narin'in cansız bedenini gömmesi için verdiğini, dere kenarına götürdüğü bedeni ilk etapta gömemediğini, ancak Salim Güran'ın kendisini takip ettiğini görünce gömmek zorunda kaldığını söylediğini açıkladı.

Nevzat'ın abisine "Salim beni takip etmese orada vazgeçip karakola gidecektim. Sonra dere kenarında görünce tehdit meselesi burada çıktı" dediği öğrenildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iddialarının yanı sıra, Narin'in amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA örneklerine rastlanan araçta üçüncü bir kişi daha olduğu söyleniyordu.

Muhabir Büşra Seyis'in aktardığına göre, tüm köyde arabada bulunan (üçüncü kişi) ve Nevzat'ın Narin'in cansız bedenini gömmesine yardım eden Salim Güran'ın oğlu Devran olduğu iddia ediliyor.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASINDAKİ MESAJLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "ELİMİZDE DEĞİL"

Soruşturmada ayrıca tutuklu amca Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları için Meta şirketinden bilgi paylaşımı talep edildiği belirtilmişti.

Meta'nın bilgi paylaşmayı reddettiği iddiaları ile ilgili ise Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman'dan açıklama geldi. Breckman, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil" diye konuştu.

Meta'nın Türkiye veya dünyanın başka bir yerindeki soruşturmalar kapsamında adli makamlarla WhatsApp mesajlarının içeriğini paylaşıp paylaşmadığı sorusuna ise "WhatsApp'ın çalışma biçiminden ötürü bizim dünyanın herhangi bir yerindeki mesajlara erişmemiz mümkün değil" yanıtı verildi.