(New) - Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi, 'Gelecek senin, gelecek Türkiye'nin' sloganı ile 31 Ekim'de toplanıyor

Pandemi koşulları nedeniyle, siyasi partiler veya yurt dışından kimse kongreye davet edilmeyecek. Ancak Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, tüm siyasi partilerin genel başkanlarına, "pandemi nedeniyle kongreye davet edemiyoruz" notunun yer aldığı mektup gönderecek.

Türkiye siyasi yaşamına, geçen yıl 12 Aralık'ta katılan Gelecek Partisi'nin 1. Olağan Kongresi, Ankara'da Altınpark Anfa salonunda toplanacak. Kapalı alanda yapılacak olmasına karşın koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin alınacağı kongrenin yapıldığı salonun dışındaki parkta izleyiciler için de özel alan oluşturulacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. Olağan Kongresi'ni 31 Ekim'de, "Gelecek senin, gelecek Türkiye"nin sloganı ile toplayacak.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" el kitabı dağıtılacak

Kongre'de Gelecek Partisi'nin siyaset vizyonu ve politikalarına ilişkin dökümanlar kurultay delegeleri, basın ve izleyicilere dağıtılacak. Bu kapsamda katılımcılarla "güçlendirilmiş parlamenter sistem", "ekonomide gelecek vizyonu" ve "kamuda ve siyasette etik ilkeler" başlıklı 3 kitapçık paylaşılacak.

Edinilen bilgiye göre, akademisyenler ve parti yönetiminin üzerinde kapsamlı çalışma yaparak hazırladığı parlamenter sisteme ilişkin kitapçıkta, partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile nasıl bir yapılanma istediği de ilk kez somut olarak ortaya konulmuş olacak.

Yeni isimler katılacak

Kongrede, partinin seçilmiş 1010 delegesi, genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Yönetim Kurulu (PYK) ile Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçecek.

Davutoğlu'nun tek aday olması beklenen kongrede, seçimlerin ilk kongre olması nedeniyle, genel başkanın belirleyici olduğu "blok liste" ile yapılması planlanıyor.

Bir parti yöneticisi, ilk kongrelerinde bazı yerlerde "yarışlı" kongrelere olanak tanındığına, ancak ilk büyük kongrede Davutoğlu'nun karşısına bir rakip çıkması beklenmediğine dikkat çekerek, "Büyük ihtimalle blok liste olur. Açıkçası bu kongrede, yönetimde kimlerin yer alacağından ziyade yeni parti olduğumuz için daha çok vereceğimiz mesajlara odaklanıyoruz" görüşünü dile getirdi.