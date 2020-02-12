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New Hampshire’da Sanders Az farkla Kazandı

12.02.2020 08:59 | Son Güncelleme

ABD’de Demokrat Parti başkan aday adaylarının Iowa’dan sonraki ikinci önseçiminin yapıldığı New Hampshire eyaletinde galip gelen isim Vermont Senatörü Bernie Sanders oldu. Oyların yüzde 95’inin sayıldığı eyalette Sanders, Pete Buttigieg’in az farkla önünde yarışı birinci bitirmeyi garantiledi

New Hampshire’da Sanders Az farkla Kazandı

ABD’de Demokrat Parti başkan aday adaylarının Iowa’dan sonraki ikinci önseçiminin yapıldığı New Hampshire eyaletinde galip gelen isim Vermont Senatörü Bernie Sanders oldu. Oyların yüzde 95’inin sayıldığı eyalette Sanders, Indiana eyaletine bağlı South Bend kentinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg’in az farkla önünde yarışı birinci bitirmeyi garantiledi. Teknik aksaklıklar yüzünden hala sonuçların kesinleştirilemediği Iowa’daysa Buttigieg, açıklanan resmi olmayan verilere göre çok az farkla Sanders’ı geride bırakarak galip gelmişti.

Klobuchar sürprizi

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump’ın karşısında Demokrat aday olarak çıkma yarışında ilk başlarda favori gösterilen isimlerden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Iowa’da olduğu gibi New Hampshire’da da oldukça gerilerde kaldı ve beşinciliğe kadar indi.

Gecenin sürprizi Cuma günkü televizyon tartışmasında başarılı bir performans gösteren Minnesota Senatörü Amy Klobuchar oldu. Klobuchar New Hampshire'da önemli bir çıkış yaparak geceyi Sanders ve Buttigieg’in ardından üçüncü sırada bitirdi.

Gecede arzu ettiği başarıyı yakalayamayan bir diğer isimse Massachussetts Senatörü Elizabeth Warren oldu. Partisinin progresif isimlerinden Warren, Senat'da temsil ettiği eyalete komşu eyalet olması açısından bir zamanlar favori gösterildiği New Hampshire’da sıçrama yapma ve yarışta yeni bir ivme yakalama umudundaydı ancak Iowa’da elde ettiği üçüncü sıranın da altına indi ve dördüncü olabildi. Warren’ın da bundan sonraki süreçte kampanyasını daha ne kadar götürebileceği konusunda artan sorulara maruz kalabileceği yorumları yapılıyor.

Amerikan televizyonlarının bildirdiği oranlara göre, oyların sayılan yüzde 95'inden çıkan sonuçlara göre Sanders yüzde 26, Buttigieg yüzde 24,4, Klobuchar yüzde 19,7, Warren yüzde 9,3 ve Biden yüzde 8,4 oranında oy topladı.

Sanders Buttigieg yarışı devam edecek mi?

Kendisini ‘demokrat sosyalist’ olarak tanımlayan Sanders bu başarısıyla Demokrat Parti önseçim sürecindeki iddialı konumunu daha da pekiştirmiş oldu. Ancak Sanders 2016’da Hillary Clinton’a karşı yarıştığı önseçimlerde New Hampshire’ı yüzde 60 oy oranıyla rahat bir şekilde kazanmıştı. Bu seferse aday adayları arasındaki en genç isim olan 38 yaşındaki Buttigieg 78 yaşındaki tecrübeli siyasetçiyi epey zorladı ve Iowa’da elde ettiği başarılı çıkışını sürdürdü. Sanders'ın aksine Buttigieg daha merkeze yakın ve ılımlı politikalara sahip.

Sanders Manchester kentinde destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, ‘’New Hampshire halkına bu geceki harika zafer için teşekkür ediyorum. Buradaki zafer Donald Trump için sonun başlangıcı’’ dedi.

Buttigieg ise destekçilerine, ''Sizin sayenizde, bazılarının burada hiç olmaması gerektiğini savunduğu bir kampanya, burada kalıcı olacağını gösterdi'' diye konuştu.

New Hampshire'ı 5. sırada tamamlayan Biden: "Daha yeni başlıyoruz"

Önseçimlerde ikinci kez hüsrana uğrayan Joe Biden ise yarışa kötü başlasa da diğer eyaletlerden umutlu. New Hampshire’da zaten beklentileri düşüren ve burada başarı beklemediğini daha önceden ilan eden Biden daha sonuçları beklemeden dördüncü ön seçimin yapılacağı South Carolina eyaletine geçmişti. Biden burada destekçilerine yaptığı konuşmada, ‘’Daha hiçbir şey bitmedi, daha yeni başlıyoruz’’ mesajını verdi. Biden özellikle azınlık oylarının ağırlıklı yer kaplayacağı bundan sonraki Nevada ve South Carolina eyaletlerinde başarılı olarak yarışa adeta yeniden başlama ve kampanyasının geleceğiyle ilgili giderek artan şüpheleri dindirme umudunda.

New Hampshire'dan adaylar toplam 24 delege alacak. Delegeler ilk üç sırayı alan isimler arasında paylaştırılacak.

Bloomberg önseçim yarışına 'Süper Salı'da girecek

Yarışa geç katılsa da iddialı bir diğer isim eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg ise ilk önseçimlere katılmayıp daha fazla delegeye sahip olan daha büyük eyaletlere yatırım yapmayı tercih etti. Bloomberg gelecek aydan itibaren önseçimlerde boy göstermeye başlayacak.

Demokrat aday adaylarından işadamı Andrew Yang ve Senatör Michael Bennet ise Iowa’dan sonra New Hampshire’da da çok gerilerde kalmalarının ardından yarıştan çekildiklerini açıkladı.

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