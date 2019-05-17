HABER

New Haven Diyanet Camisi'nde kundaklama sonrası ilk cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde bulunan Diyanet Camisi'nde pazar günü yaşanan kundaklanma olayı sonrası ilk cuma namazı kılındı - Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen: - "Ramazan kutlama zamanıdır ama şimdi acılı zamanlarımızda dayanışma gösteriyoruz. Bu cami, Türk toplumu için çok önemli"

NEW HAVEN (AA) - ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde bulunan Diyanet Camisi'nde pazar günü yaşanan kundaklanma olayı sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kundaklama nedeniyle çıkan yangında büyük bölümü kullanılamaz hale gelen camide, olay sonrası ilk cuma namazı, önünde kurulan konteynerlerde kılındı.

Cuma namazı öncesi düzenlenen törene ise Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Halil Mutlu, Connecticut Senatörü Richard Bluementhal, Polis Şefi Otoniel Reyes, Connecticut Eyalet Senatosu üyesi Saud Anwar ve cami yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Erişen, burada yaptığı konuşmada, yerel halka, camiye gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, "Ramazan kutlama zamanıdır ama şimdi acılı zamanlarımızda dayanışma gösteriyoruz. Bu cami, Türk toplumu için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Bluementhal da caminin kundaklanması sonrası oluşan hasarın son derece yürek burktuğunu belirterek, "Bu camiyi kim ateşe verdiyse, adaletin en iyi şekilde tecelli etmesini hak ediyor. Gereken cezalar verilmeli." çağrısında bulundu.

Polis Şefi Otoniel Reyes da olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek, suçluların bulunup gereken cezaların verilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Yetkililer, caminin içerisinde de incelemelerde bulundu.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Ataşehir’de Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşandıAtaşehir’de Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşandı
Gevaş’ta çığın düşme anı kameradaGevaş’ta çığın düşme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Camii kundaklanma New Haven

En Çok Okunan Haberler

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.