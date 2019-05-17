New Haven Diyanet Camisi'nde kundaklama sonrası ilk cuma

NEW HAVEN (AA) - ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde bulunan Diyanet Camisi'nde pazar günü yaşanan kundaklanma olayı sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kundaklama nedeniyle çıkan yangında büyük bölümü kullanılamaz hale gelen camide, olay sonrası ilk cuma namazı, önünde kurulan konteynerlerde kılındı.

Cuma namazı öncesi düzenlenen törene ise Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Halil Mutlu, Connecticut Senatörü Richard Bluementhal, Polis Şefi Otoniel Reyes, Connecticut Eyalet Senatosu üyesi Saud Anwar ve cami yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Erişen, burada yaptığı konuşmada, yerel halka, camiye gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, "Ramazan kutlama zamanıdır ama şimdi acılı zamanlarımızda dayanışma gösteriyoruz. Bu cami, Türk toplumu için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Bluementhal da caminin kundaklanması sonrası oluşan hasarın son derece yürek burktuğunu belirterek, "Bu camiyi kim ateşe verdiyse, adaletin en iyi şekilde tecelli etmesini hak ediyor. Gereken cezalar verilmeli." çağrısında bulundu.

Polis Şefi Otoniel Reyes da olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek, suçluların bulunup gereken cezaların verilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Yetkililer, caminin içerisinde de incelemelerde bulundu.

