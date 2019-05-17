New Haven'daki Müslüman ve gayrimüslimler kundaklanan Camii için kenetlendi

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara camiye verdikleri destek için teşekkür etti. Sinan Dedeler, "Bizim inancımıza göre tüm insanlık yüce yaratıcı olan Allah’ın kulları ve Hz. Adem ile Havva’nın çocuklarıdır. Bu bakımdan bizler dinlerimiz, kültürlerimiz ve dillerimiz farklı olsa da aynı ailenin fertleri olarak kardeşiz." dedi.

Edirne Selimiye Camii İmamı Süleyman Demiray'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın New Haven Camii'ne yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklama okundu.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan New Haven Diyanet Camii'nde yetkililerin çalışmaları devam ederken, camii cemaati ve yerel halk bir dayanışma etkinliği düzenledi.

İslam’ın, Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkatının yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir din olduğunu vurgulayan Dedeler, şunları kaydetti:

"Küresel şiddet ve terör maalesef bugün her kültürden ve dinden insana acı çektirmekte ve dünyanın geleceğine dair umutlarımızı tüketmektedir. Karanlık çağı başlatmak isteyen eller, geçtiğimiz süreçte dünyanın dört bir yanında camiler ile pek çok kilise sinagog ve mabede farklı yer ve zamanlarda çeşitli mekanlara da terör saldırıları düzenleyip, pek çok masum insanın kanını dökmüşlerdir. Maalesef New Haven’daki camimizde böyle bir nefretin hedefi olmuştur. Tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır."

Camiye yönelik saldırının ardından ABD devletinin tüm birimlerinin olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Dedeler, kendilerine verdikleri destekten dolayı Connecticut Valisine, FBI’a, Connecticut polisine ve itfaiyesine teşekkür etti.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, "Rahmet mevsimi olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen bu elim hadise karşısında yine Ramazanın rahmetine sığınarak el birliğiyle yaralarımızı sararak camilerimizi eskisinden çok daha iyi bir şekilde hızla inşallah hep beraber hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.