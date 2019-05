New Haven'daki Müslüman ve gayrimüslimler kundaklanan Camii için kenetlendi

NEW HAVEN (AA) - ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Diyanet Camii'nin geçen pazar günü kundaklanmasının ardından, bölgedeki Müslüman ve gayrimüslim toplum camiye destek vermek için kenetlendi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan New Haven Diyanet Camii'nde yetkililerin çalışmaları devam ederken, camii cemaati ve yerel halk bir dayanışma etkinliği düzenledi.

Camide düzenlenen etkinliğe, yerel gayrimüslim ve Müslüman halk, camii cemaati ve cami yetkililerinin yanısıra, New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Dr. Fatih Kanca, New Haven Belediye Başkanı Toni Harp, New Haven Polisi ve itfaiyesinden yetkililer katıldı.

Edirne Selimiye Camii İmamı Süleyman Demiray'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın New Haven Camii'ne yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklama okundu.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara camiye verdikleri destek için teşekkür etti. Sinan Dedeler, "Bizim inancımıza göre tüm insanlık yüce yaratıcı olan Allah’ın kulları ve Hz. Adem ile Havva’nın çocuklarıdır. Bu bakımdan bizler dinlerimiz, kültürlerimiz ve dillerimiz farklı olsa da aynı ailenin fertleri olarak kardeşiz." dedi.